Массовую драку мигрантов с жителями российского города сняли на видео

В Татарстане мигранты устроили массовую драку с местными, их сняли на видео

В Татарстане мигранты устроили массовую драку с жителями города Набережные Челны. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На кадрах видно несколько десятков человек, дерущихся во дворе жилого дома. Драка быстро распадается на отдельные эпизоды, в одном из которых несколько человек преследуют обегающих под громкие крики.

На случившееся уже отреагировали в Следственном комитете. По факту массовой драки с участием иностранцев возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Доклад об обстоятельствах инцидента потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее в Краснодаре местные жители подрались с мигрантами из-за скандала на детской площадке. Поводом якобы стало то, что иностранцы заняли отведенное детям общественное пространство.