Рогов: в Мелитополе сработала система ПВО, прозвучали взрывы

В Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). «В этом городе в Запорожской области прозвучали два взрыва. Это работа нашей ПВО по вражеским беспилотникам», — подчеркнул он.

По данным Рогова, российские войска смогли уничтожить дроны. Позже политик добавил, что система ПВО сработала не менее четырех раз по группе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Ростовской области и Краснодарского края.

Ранее на севере Мелитополя из-за обломков сбитых системами ПВО ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS загорелась сухая трава.