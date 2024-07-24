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00:49, 24 июля 2024Мир

Россия заявила о политических методах борьбы Запада в атомной энергетике

МИД РФ: Запад устраняет конкурентов в атомной энергетике политическими методами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Западные государства во главе с Вашингтоном устраняют конкурентов в атомной энергетике политическими методами, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Кондратенков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это противоречит принципам свободной торговли, положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также целям и задачам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Западные страны во главе с США, используют политические методы борьбы с конкурентами, которые значительно ушли вперед в области развития атомных технологий», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой незаинтересованность Запада в ударах Киева по Запорожской АЭС. Он заявил, что это привлекает большое внимание России, но не тех стран, которые поддерживают Украину.

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      Марина Совина
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