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09:04, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Врачи развеяли распространенный миф о пользе молока

Малышева и Коновалов развеяли миф, что обезжиренное молоко полезнее обычного

Фото: freepik

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале опровергли распространенное заблуждение о том, что обезжиренное молоко полезнее обычного. Выпуск передачи, в котором медики развеяли распространенный миф о пользе молока, доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что молоко полезно для костей благодаря высокому содержанию кальция. При этом врач подчеркнул, что молоко также содержит витамин D, который необходим для того, чтобы кальций усваивался.

«Витамин D — это жирорастворимый витамин, поэтому если вы пьете обезжиренное молоко, надо понимать, что витамин D вы не получите, а это — крепость костей, встраивание кальция. Но самое главное — это иммунитет. Без витамина D наши клетки, лимфоциты, неактивны», — подчеркнула Малышева.

Ранее Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали употребление обезжиренных продуктов распространенной ошибкой при похудении.

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      Олег Давыдов
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