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19:41, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали распространенную ошибку при похудении

Врач Малышева назвала употребление обезжиренных продуктов ошибкой при похудении

Фото: Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали употребление обезжиренных продуктов распространенной ошибкой при похудении. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Когда люди садятся на обезжиренную диету — сегодня это ненаучно, потому что все обезжиренные продукты содержат углеводы. Если жир убрать, продукт невкусный, обезжиренное молоко невкусное. Чтобы оно для нас было вкусным, туда добавляют, грубо говоря, сладости — глюкозу, чтобы мы могли как-то это съесть», — объяснила Малышева. По этой причине, как отметила врач, люди не худеют, употребляя обезжиренные продукты.

Кроме того, как рассказал Гандельман со ссылкой на исследование, употребление насыщенных жиров — молока, сметаны, сыра и сливочного масла — снижает риски диабета, гипертонии и ожирения.

Ранее Малышева назвала заблуждением мнение о том, что во время диеты худеющим можно устраивать раз в неделю «праздники живота», во время которых они позволяют себе есть любые вредные продукты. Врач отметила, что такая практика вредит как и организму, так и процессу похудения.

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      Олег Давыдов
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