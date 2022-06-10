Малышева развеяла миф о похудении

Малышева заявила, что позволять себе срывы при диете вредно и приводит к нарушению веса

Доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли миф о похудении. Специалисты заявили, что один-два дня неограниченного питания могут быть вредны для тех, кто придерживается диеты. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Во время похудения многие раз в неделю устраивают себе «праздники живота», во время которых позволяют себе есть любые вредные продукты, рассказала Малышева. Она отметила, что мнение о том, что это не вредит ни организму, ни процессу похудения, является заблуждением.

По словам Продеуса, такая система питания приводит к нарушению веса и изменению микрофлоры кишечника. «Что определяет наш иммунитет, количество углеводов, которые мы хотим съесть, и наше здоровье, — наша микробиота — микробы, которые живут в толстом кишечнике», — пояснил он.

Специалисты предупредили, что если устраивать такие дни, то микробиота меняется, что в итоге заставляет человека есть больше сладкого и делает его уязвимым к набору веса. «Два "праздника живота" в неделю 100 процентов убивают нормальную микробиоту, один раз в неделю — серьезный удар по нашей микробиоте, и вы точно не будете худеть», — добавил Продеус.

Ранее Малышева предупредила о вреде голодания. Врач рассказала, что у человека, который голодает ради похудения, печень активно накапливает жир. В результате это может привести к жировой дистрофии печени, отметила медик.