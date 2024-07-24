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13:48, 24 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии захотели продолжить присоединяться к санкциям против России

Попшой: Молдавия продолжит присоединяться к санкциям против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия продолжит присоединяться к санкциям против России, так как это является обязательством в поддержке внешней политики Европейского союза. Об этом заявил в эфире телеканала Rlive министр иностранных дел республики Михай Попшой.

Глава ведомства заявил, что Молдавии пришлось отказаться от присоединения к части санкций, так как это нанесло ущерб стране. При этом, по его словам, республика присоединилась к 80 процентам санкций.

«Там, где можем, присоединяемся к санкциям, там, где могут быть проблемы, не присоединяемся. Наши европейские партнеры прекрасно понимают нашу позицию», — заключил он.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о страхе Кишинева открывать участки для голосования в России. По его словам, нынешнее правительство республики боится, что там будут голосовать против них.

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      Илья Таксюр
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