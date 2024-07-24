Попшой: Молдавия продолжит присоединяться к санкциям против России

Молдавия продолжит присоединяться к санкциям против России, так как это является обязательством в поддержке внешней политики Европейского союза. Об этом заявил в эфире телеканала Rlive министр иностранных дел республики Михай Попшой.

Глава ведомства заявил, что Молдавии пришлось отказаться от присоединения к части санкций, так как это нанесло ущерб стране. При этом, по его словам, республика присоединилась к 80 процентам санкций.

«Там, где можем, присоединяемся к санкциям, там, где могут быть проблемы, не присоединяемся. Наши европейские партнеры прекрасно понимают нашу позицию», — заключил он.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о страхе Кишинева открывать участки для голосования в России. По его словам, нынешнее правительство республики боится, что там будут голосовать против них.

