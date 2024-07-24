Момент закладки СВУ под внедорожник офицера Минобороны попал на видео

Появилось видео с моментом закладки СВУ под машину офицера Минобороны в Москве

Момент закладки самодельного взрывного устройства (СВУ) под внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежащий военнослужащему, участнику СВО, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как ночью неизвестный в светлой толстовке подходит к машине и устанавливает взрывчатку на днище в районе водительского сиденья. Затем он уходит.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы, на Синявинской улице, взорвалась машина Toyota Land Cruiser с людьми в салоне. В результате ЧП офицеру Минобороны оторвало части ног, а его жена получила рваные раны лица. Обоих пострадавших доставили в Боткинскую больницу.

В связи с личностью пострадавшего проверяется версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. Следователи возбудили дело по статье о покушении, которое впоследствии могут переквалифицировать на теракт.