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10:46, 24 июля 2024Силовые структуры

Момент закладки СВУ под внедорожник офицера Минобороны попал на видео

Появилось видео с моментом закладки СВУ под машину офицера Минобороны в Москве
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Момент закладки самодельного взрывного устройства (СВУ) под внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежащий военнослужащему, участнику СВО, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как ночью неизвестный в светлой толстовке подходит к машине и устанавливает взрывчатку на днище в районе водительского сиденья. Затем он уходит.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы, на Синявинской улице, взорвалась машина Toyota Land Cruiser с людьми в салоне. В результате ЧП офицеру Минобороны оторвало части ног, а его жена получила рваные раны лица. Обоих пострадавших доставили в Боткинскую больницу.

В связи с личностью пострадавшего проверяется версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. Следователи возбудили дело по статье о покушении, которое впоследствии могут переквалифицировать на теракт.

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      Екатерина Кашурникова
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