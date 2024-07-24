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07:56, 24 июля 2024Россия

Мощный пожар в многоэтажке Москвы локализовали

МЧС: пожар в многоэтажке на улице Молодежная в Москве локализовали
СюжетПожар в Москве:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Мощный пожар, который начался в многоэтажке на улице Молодежной в Мосеве, локализовали. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Пожар локализовали на площади 2000 квадратных метров. К тушению возгорания привлекали вертолет Ка-52.

«Самостоятельно из дома эвакуировались 300 жильцов. Вертолет Московского авиационного центра сбросил 20 тонн воды», — отчитались в МЧС.

Пожар на юго-западе Москвы начался ночью в среду, 24 июля. Очаг возгорания находился на седьмом этаже, затем пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и крышу. О пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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