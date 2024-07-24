В Москве спасли четырех человек после пожара в квартире на седьмом этаже

МЧС: в Москве спасли четырех человек после пожара в квартире на седьмом этаже

На юго-западе Москвы произошел пожар на седьмом этаже в квартире на улице Молодежная, сообщает Telegram-канал МЧС.

Пламя перекинулось на балкон восьмого этажа, из квартиры оттуда спасли четыре человека. 30 жильцов самостоятельно эвакуировались из подъезда.

Площадь составляет 2 тысячи квадратных метров. В тушении принимают участие более 150 специалистов и 46 единиц техники.

16 июля в ресторане «Вкус огня» недалеко от станции метро «Павелецкая» произошел пожар. Из-за происшествия посетители заведения были эвакуированы. Выяснилось, что возгорание случилось в вентиляции.