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04:46, 24 июля 2024Мир

В Москве спасли четырех человек после пожара в квартире на седьмом этаже

МЧС: в Москве спасли четырех человек после пожара в квартире на седьмом этаже
СюжетПожар в Москве:

Фото: Stringer / News.ru / Global Look Press

На юго-западе Москвы произошел пожар на седьмом этаже в квартире на улице Молодежная, сообщает Telegram-канал МЧС.

Пламя перекинулось на балкон восьмого этажа, из квартиры оттуда спасли четыре человека. 30 жильцов самостоятельно эвакуировались из подъезда.

Площадь составляет 2 тысячи квадратных метров. В тушении принимают участие более 150 специалистов и 46 единиц техники.

16 июля в ресторане «Вкус огня» недалеко от станции метро «Павелецкая» произошел пожар. Из-за происшествия посетители заведения были эвакуированы. Выяснилось, что возгорание случилось в вентиляции.

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      Сергей Грехов
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