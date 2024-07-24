Мужчинам назвали неожиданный влияющий на потенцию фактор

На потенцию могут негативно влиять как физические, так и психологические факторы, предупредил врач-андролог, уролог Батор Гончиков. Об этом он рассказал мужчинам в беседе с «Газетой.Ru».

Одним из основных факторов, влияющих на потенцию, он назвал проблемы с сосудами: замыкание артерий и сужение кровеносных сосудов может привести к ограничению кровотока к половому органу, и, как следствие, проблемам с эрекцией. Оказывать влияние на половую функцию также могут стресс, депрессия, тревога и другие психологические проблемы, добавил врач.

Помимо этого, по словам Гончикова, могут оказывать негативное влияние на потенцию проблемы в отношениях, низкая самооценка и конфликты с партнером. При этом эмоциональная связь и коммуникация могут стать важными аспектами в решении подобных проблем.

Среди других причин потери эрекции уролог также выделил такие хронические заболевания, как диабет, сердечно-сосудистые патологии и повышенное давление, и прием некоторых лекарств (противоаллергические средства, препараты от депрессии и противохолестериновые препараты). Кроме того, подчеркнул Гончиков, импотенция может быть обусловлена несколькими факторами одновременно.

Не стесняйтесь обсуждать свою проблему с врачом и задавать все вопросы, которые вас беспокоят. Импотенция является обратимым состоянием и может быть успешно вылечена с помощью соответствующего подхода и поддержки специалистов Батор Гончиков врач-андролог, уролог

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