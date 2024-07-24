Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:04, 24 июля 2024Забота о себе

Мужчинам назвали неожиданный влияющий на потенцию фактор

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

На потенцию могут негативно влиять как физические, так и психологические факторы, предупредил врач-андролог, уролог Батор Гончиков. Об этом он рассказал мужчинам в беседе с «Газетой.Ru».

Одним из основных факторов, влияющих на потенцию, он назвал проблемы с сосудами: замыкание артерий и сужение кровеносных сосудов может привести к ограничению кровотока к половому органу, и, как следствие, проблемам с эрекцией. Оказывать влияние на половую функцию также могут стресс, депрессия, тревога и другие психологические проблемы, добавил врач.

Помимо этого, по словам Гончикова, могут оказывать негативное влияние на потенцию проблемы в отношениях, низкая самооценка и конфликты с партнером. При этом эмоциональная связь и коммуникация могут стать важными аспектами в решении подобных проблем.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной. Какие стадии любви проходят все пары, рассказывает психолог
Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной.Какие стадии любви проходят все пары, рассказывает психолог
26 февраля 2024
Слив интимных фотографий и проблемы в семье. Тысячи россиян ходят на секс-вечеринки. Чем они рискуют?
Слив интимных фотографий и проблемы в семье.Тысячи россиян ходят на секс-вечеринки. Чем они рискуют?
14 марта 2024

Среди других причин потери эрекции уролог также выделил такие хронические заболевания, как диабет, сердечно-сосудистые патологии и повышенное давление, и прием некоторых лекарств (противоаллергические средства, препараты от депрессии и противохолестериновые препараты). Кроме того, подчеркнул Гончиков, импотенция может быть обусловлена несколькими факторами одновременно.

Не стесняйтесь обсуждать свою проблему с врачом и задавать все вопросы, которые вас беспокоят. Импотенция является обратимым состоянием и может быть успешно вылечена с помощью соответствующего подхода и поддержки специалистов

Батор Гончиковврач-андролог, уролог

Ранее уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал о вреде вейпов на потенцию. По словам врача, бесконтрольное курение электронных сигарет становится причиной постоянного присутствия никотина в крови, что негативно сказывается на эрекции.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно. На его борту находились россияне

      В «Симпсонах» нашли пророчество о результатах выборов в США

      Мужчинам назвали неожиданный влияющий на потенцию фактор

      В Германии заявили о проблемах с выплатой пенсий из-за антироссийских санкций

      Юрист оценил возможность для мужа Бакальчук получить половину акций Wildberries

      В МИД заявили о шантаже из-за сотрудничества России с КНДР

      Сенатор заявил о расколе в США из-за Харрис

      В Германии подняли вопрос о причинах простоя «Северного потока»

      Американские военные захотели заменить пулемет M2

      Обвиняемому в хищении средств Минобороны запросили почти 10 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше