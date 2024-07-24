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19:33, 24 июля 2024Из жизни

На пляж вынесло откушенную акулой-людоедом ногу

The Sydney Morning Herald: в Австралии акула-людоед откусила ногу серферу

Фото: Inas / Wikimedia

В Австралии трехметровая акула напала на серфера и откусила ему ногу. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел во вторник, 23 июля, на севере штата Новый Южный Уэльс. 23-летний Кай Маккензи катался на доске, когда его атаковала большая белая акула, которых также называют акулами-людоедами. Молодой человек смог отбиться от хищной рыбы, однако в схватке потерял ногу. Тем не менее он сумел поймать подходящую волну и добраться до берега на одной ноге.

Спасатели и очевидцы сразу же наложили на культю жгут из собачьего ошейника. После того как Маккензи отправили на вертолете в больницу, на пляж вынесло откушенную ногу. Конечность немедленно положили на лед и отправили в больницу вслед за хозяином.

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В данный момент Маккензи находится в клинике в состоянии средней тяжести. Другие подробности не разглашаются. Родные и друзья создали несколько аккаунтов на краудфандинговых платформах, чтобы собрать деньги на его лечение. Известно также, что мужчина профессионально занимался не только серфингом, но и катанием на коньках. Незадолго перед нападением акулы он восстановился после тяжелой травмы позвоночника.

Ранее сообщалось, что в США мужчина пережил нападение крупной тупорылой акулы. Хищная рыба набросилась на него и вцепилась в грудь.

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      Никита Савин
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