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14:26, 24 июля 2024Бывший СССР

На Украине мужчина на автомобиле сбил потребовавшего документы военкома

В Одессе автомобилист сбил военкома, потребовавшего документы для проверки

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине водитель сбил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщает пресс-служба ТЦК Одесской области в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в Хаджибейском районе Одессы 24 июля. Военком потребовал у автомобилиста документы для проверки, в ответ на это мужчина наехал на работника ТЦК на автомобиле.

«Водитель транспортного средства продолжил движение. В результате этого он нанес травмы военнослужащему, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК», — рассказали в территориальном центре комплектования.

После этого военком обратился в правоохранительные органы для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что житель Хмельницкой области напал с ножом на военкома во время проверки. Он ранил сотрудника ТЦК в плечо. Мужчину задержала группа оповещения.

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      Екатерина Грищенко
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