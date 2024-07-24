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01:56, 24 июля 2024Бывший СССР

На Украине начали допрашивать военных ВСУ из-за отступления

«Украинская правда»: ГБР допрашивает военных ВСУ из-за провалов под Харьковом

Фото: Unsplash

Бывший командир бригады Артур Горбенко заявил, что командование 125-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызывают на допросы в Госбюро расследований (ГБР) из-за отступления в Харьковской области. Об этом он сообщил изданию «Украинская правда».

По словам Горбенко, военных ВСУ начали допрашивать еще в мае. По его словам, тогда «ГБР начало дергать» его самого и других военнослужащих.

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«Я знаю много случаев, когда буквально сразу после ухода с позиций по определенным командирам рот, батальонов, бригад возбуждаются уголовные дела», — рассказал он.

Горбенко добавил, что после начала расследования ГБР он лишился должности командира. Он отметил, что фортификационные сооружения, за строительство которых отвечала Харьковская областная администрация, находились в неудовлетворительном состоянии.

Ранее Горбенко назвал причины неудач ВСУ на харьковском направлении. По его словам, на этом участке фронта не хватает бойцов, а командование ошибается.

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      Марина Совина
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