На Украине рассказали о схеме коррупции в ТЦК на мобилизации

«Страна»: сотрудники Тернопольского ТЦК устроили схему коррупции на мобилизации

В одном из ТЦК (территориальных центров комплектования — аналог военкомата на Украине) Тернопольской области Украины сотрудники устроили коррупционную схему на уклонении от мобилизации, передает издание «Страна.ua».

«За 2 тысячи долларов можно было купить обновление военных данных с проставлением штрихкода во временном удостоверении военнообязанного и перспективой избежать мобилизации», — пишет издание.

Помимо этого, услуги предоставлялись и действующим военным — они могли за взятку оформить списание с военной службы или перевод с боевых частей в тыловые.

Таким образом, отмечает «Страна», сотрудники ТЦК ежемесячно получали по 100-150 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала известного украинского блогера и экс-телеведущего Жана Новосельцева за призывы сопротивляться мобилизации. Как отметили журналисты, он призывал к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК.