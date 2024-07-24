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17:58, 24 июля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о схеме коррупции в ТЦК на мобилизации

«Страна»: сотрудники Тернопольского ТЦК устроили схему коррупции на мобилизации

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

В одном из ТЦК (территориальных центров комплектования — аналог военкомата на Украине) Тернопольской области Украины сотрудники устроили коррупционную схему на уклонении от мобилизации, передает издание «Страна.ua».

«За 2 тысячи долларов можно было купить обновление военных данных с проставлением штрихкода во временном удостоверении военнообязанного и перспективой избежать мобилизации», — пишет издание.

Помимо этого, услуги предоставлялись и действующим военным — они могли за взятку оформить списание с военной службы или перевод с боевых частей в тыловые.

Таким образом, отмечает «Страна», сотрудники ТЦК ежемесячно получали по 100-150 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала известного украинского блогера и экс-телеведущего Жана Новосельцева за призывы сопротивляться мобилизации. Как отметили журналисты, он призывал к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК.

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      Валентин Карант
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