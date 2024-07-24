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14:30, 24 июля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об уменьшении желания людей возвращать территории

Экс-солдат ВСУ: на Украине уменьшается желание вернуть территории из-за потерь

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Желание вернуть Украину к границам 1991 года может ослабевать из-за усталости и тяжелых потерь на фронте. Об этом заявил аналитик, бывший военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Коваленко изданию Newsweek.

Он также сообщил, что ВСУ занимают оборонительную позицию и не могут контрнаступать.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский может рассматривать возможность воспользоваться конфликтом для того, чтобы избавиться от пророссийски настроенного Донбасса. Коваленко добавил, что многие украинцы условно согласны с тем, что Донбасс является финансовой обузой и мешает Украине вступить в Евросоюз и НАТО.

Ранее офицер «Азова» (организация признана в России террористической и запрещена) Богдан Кротевич пригрозил выступающим за мир с Россией украинцам. «Никакого мира без победы», — написал он в социальной сети X.

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      Илья Таксюр
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