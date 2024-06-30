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20:24, 30 июня 2024Бывший СССР

Офицер «Азова» пригрозил выступающим за мир с Россией украинцам

Офицер «Азова» Кротевич пригрозил выступающим за мир с Россией украинцам

Фото: Alina Smutko / Reuters

Начальник штаба украинской бригады «Азов» (в России организация признана террористической и запрещена) Богдан Кротевич пригрозил украинским гражданам и деятелям, которые выступают за остановку конфликта с Россией. Соответствующее сообщение опубликовано в социальной сети X.

«Никакого мира без победы», — говорится в сообщении офицера «Азова» к украинцам.

Издание «Страна» отмечает, что в своем посте Кротевич мог упомянуть близкого к офису президента Украины Владимира Зеленского политолога Владимир Фесенко, который ранее заявлял, что можно остановить конфликт, а территории «вернуть позже».

Ранее Зеленский заявил, что в июле 2024 года Украина представит конкретные мирные инициативы. О том, какие меры для активизации переговорного процесса предложит Украина, не уточняется.

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      Алевтина Запольская
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