Зеленский рассказал о новых мирных инициативах Украины

Зеленский: в июле Киев предложит конкретные мирные инициативы

В июле 2024 года Украина представит конкретные мирные инициативы. О новых предложениях Киева по урегулированию конфликта рассказал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Готовим рабочие группы. Уже с июля новая конкретика ради мира», — заявил глава украинского государства.

О том, какие меры для активизации переговорного процесса предложит Украина, не уточняется.

Ранее на развитие ситуации на фронте не в пользу Украины указали в МИД России. По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, благоразумные силы на Западе должны обратить внимание на то, что в прошлом отказ Киев от участия в мирных переговорах с Москвой приводил к ухудшению положения украинской стороны.