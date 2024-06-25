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14:59, 25 июня 2024Бывший СССР

В МИД указали на развитие ситуации на фронте не в пользу Украины

Глава МИД России Лавров: ситуация на фронте меняется не в пользу Украины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ситуация на фронте меняется не в пользу Украины и ее западных союзников. На это в ходе встречи с белорусскими студентами указал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Реалии на земле меняются. Меняются не в пользу киевского режима и его хозяев», — заявил дипломат.

Он добавил, что благоразумные силы на Западе должны обратить внимание на то, что в прошлом отказ Киев от участия в мирных переговорах с Москвой приводил к ухудшению положения украинской стороны.

В ходе встречи Лавров также назвал условия переговоров России и Украины, приемлемые для Кремля. По словам главы внешнеполитического ведомства, дипломатический процесс должен выстраиваться как диалог равноправных партнеров и «не скатываться в предъявление ультиматумов».

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      Глеб Палехов
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