Лавров назвал условие разговора России об Украине

Лавров: Россия готова разговаривать об Украине, но только на равноправной основе

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал условие разговоров об Украине, заявив, что Россия готова к переговорам на равноправной основе, передает РИА Новости.

Глава дипломатического ведомства заявил, что Россия готова разговаривать не на основе ультиматумов, а в качестве равноправного члена переговоров.

Помимо этого, Лавров выразил признательность тем странам, которые говорят о бессмысленности мирных инициатив без участия в них представителей России.

Ранее Лавров заявил, что реакция Вашингтона и Брюсселя на теракты в Севастополе и Дагестане продемонстрировала, что США и Евросоюз (ЕС) не гнушаются никакими методами в попытках нанести поражение России.