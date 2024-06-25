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14:49, 25 июня 2024Бывший СССР

Лавров назвал условие разговора России об Украине

Лавров: Россия готова разговаривать об Украине, но только на равноправной основе

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал условие разговоров об Украине, заявив, что Россия готова к переговорам на равноправной основе, передает РИА Новости.

Глава дипломатического ведомства заявил, что Россия готова разговаривать не на основе ультиматумов, а в качестве равноправного члена переговоров.

Помимо этого, Лавров выразил признательность тем странам, которые говорят о бессмысленности мирных инициатив без участия в них представителей России.

Ранее Лавров заявил, что реакция Вашингтона и Брюсселя на теракты в Севастополе и Дагестане продемонстрировала, что США и Евросоюз (ЕС) не гнушаются никакими методами в попытках нанести поражение России.

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