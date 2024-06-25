Лавров высказался о реакции США и ЕС на теракты в Севастополе и Дагестане

Лавров: США не гнушаются никакими методами в попытках нанести поражение России

Реакция Вашингтона и Брюсселя на теракты в Севастополе и Дагестане продемонстрировала, что США и Евросоюз (ЕС) не гнушаются никакими методами в попытках нанести поражение России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Реакция со стороны Вашингтона, реакция на эти зверства со стороны ЕС показывает, что они не гнушаются никакими методами, включая методы террора для своих иллюзорных попыток нанести стратегическое поражение Российской Федерации во всех смыслах», — сказал он.