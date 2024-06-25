Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 25 июня 2024Мир

Лавров высказался о реакции США и ЕС на теракты в Севастополе и Дагестане

Лавров: США не гнушаются никакими методами в попытках нанести поражение России

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Реакция Вашингтона и Брюсселя на теракты в Севастополе и Дагестане продемонстрировала, что США и Евросоюз (ЕС) не гнушаются никакими методами в попытках нанести поражение России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Реакция со стороны Вашингтона, реакция на эти зверства со стороны ЕС показывает, что они не гнушаются никакими методами, включая методы террора для своих иллюзорных попыток нанести стратегическое поражение Российской Федерации во всех смыслах», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова

      Разгадана тайна гигантского полярного сияния 2022 года

      В ЕС продлили действие механизма для украинских беженцев

      В Петербурге задержали 13 участников аферы по обману мужчин в дорогих ресторанах

      Лавров высказался о реакции США и ЕС на теракты в Севастополе и Дагестане

      В России объяснили слова Макрона о готовности к диалогу с Путиным

      Певица Бьянка показала фигуру до и после похудения на снимках без фотошопа

      Лукашенко заявил о желании всегда сотрудничать с Китаем

      Раскрыты ответные меры на блокировку российских СМИ в Европе

      Появились кадры с места падения BMW с третьего этажа парковки в Краснодаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше