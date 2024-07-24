На Украине рассказали об уничтожении ВСУ беспилотников своими средствами РЭБ

Украинский журналист Бутусов: ВСУ уничтожают средствами РЭБ свои беспилотники

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) свои беспилотники. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Острая проблема — отсутствие единого грамотного управления всеми силами беспилотников и средств РЭБ, которые продолжают применяться разрозненными и неорганизованными. Наш собственный РЭБ уничтожает значительное количество собственных беспилотников», — сообщил он.

По его данным, подразделения дронов получают задачи без учета тактико-технических возможностей.

Ранее специалист по связям в ВСУ Сергей Бескрестнов рассказал, что российские войска «устроили сафари» на украинские силы на очеретинском направлении. Он назвал ситуацию на этом участке фронта катастрофической.