На Украине сообщили о масштабном пожаре с угрозой детонации взрывоопасных предметов

ГСЧС Украины: в Николаеве произошел масштабный пожар на площади в 30 гектаров

В Николаеве произошел масштабный пожар на площади в 30 гектаров, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Telegram-канале.

«Территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами. Существует угроза детонации», — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели затрудняются ликвидировать возгорание из-за высокой растительности и отсутствия подъезда техники к очагам горения.

Угрозы жилищному сектору нет, беспилотник ведет мониторинг с воздуха.

20 июля в Сумской области Украины вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры. По данным ГСЧС, пожарная нагрузка была очень высокой, а для ликвидации пожара были задействованы «значительные силы и средства.