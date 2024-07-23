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19:40, 23 июля 2024Бывший СССР

На Украине вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры

В Сумской области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры
СюжетЛесные пожары:

Фото: Yakiv Liashenko / Shutterstock / Fotodom

В Сумской области Украины вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны в своем Telegram-канале.

По данным ГСЧС, пожарная нагрузка была очень высокой, а для ликвидации пожара были задействованы «значительные силы и средства».

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали МЧС в Запорожской области во время тушения пожара. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что пострадал старший пожарный МЧС России, сейчас он находится в больнице.

До этого в результате атаки ВСУ под Энергодаром возобновился лесной пожар. Мэр города Эдуард Сеновоз сообщил, что все городские силы были брошены на тушение.

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      Илья Таксюр
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