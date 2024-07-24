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11:49, 24 июля 2024Бывший СССР

На Украине в ВСУ начали набирать женщин-заключенных

Министерство юстиции Украины: семь женщин-заключенных заключили контракт с ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали набирать женщин-заключенных. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Семь женщин, которые отбывали наказание в тюрьме, заключили контракт с ВСУ. Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение», — рассказали в ведомстве.

В Минюсте Украины отметили, что набор в ВСУ из числа заключенных не только мужчин, но и женщин предусматривает закон о мобилизации, принятый Верховной Радой весной. Всего, по данным ведомства, контракт с украинской армией заключили более 3800 осужденных граждан.

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      Екатерина Грищенко
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