На Украине высказались о причастности к взрыву авто на севере Москвы

Советник ОП Украины Подоляк: Киев не причастен к взрыву авто на севере Москвы

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к взрыву авто на севере Москвы. Его слова передает РБК.

«Насколько я понимаю, там газовое оборудование в машине у него было неисправное или что. Не имеем никакого, понятное дело, отношения к этому», — сообщил советник.

24 июля на улице Синявинской на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser с пассажирами внутри. Следователи квалифицировали подрыв автомобиля как покушение.

Ранее стало известно, что предполагаемый владелец внедорожника — офицер Генштаба Вооруженных сил России.