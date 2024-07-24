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12:29, 24 июля 2024Бывший СССР

На Украине высказались о причастности к взрыву авто на севере Москвы

Советник ОП Украины Подоляк: Киев не причастен к взрыву авто на севере Москвы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к взрыву авто на севере Москвы. Его слова передает РБК.

«Насколько я понимаю, там газовое оборудование в машине у него было неисправное или что. Не имеем никакого, понятное дело, отношения к этому», — сообщил советник.

24 июля на улице Синявинской на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser с пассажирами внутри. Следователи квалифицировали подрыв автомобиля как покушение.

Ранее стало известно, что предполагаемый владелец внедорожника — офицер Генштаба Вооруженных сил России.

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      Глеб Палехов
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