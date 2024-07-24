На Украине захотели противостоять целям России в Африке

Le Point: Украина открывает посольства в Африке, чтобы противостоять планам РФ

Украина собирается развивать экономические и военные связи со странами Африки и открывать в них новые посольства, чтобы противостоять планам России на материке. Об этом сообщил журнал Le Point.

По информации издания, к концу 2024 года число украинских представительств в Африке должно достигнуть 20. Украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров рассказал, что новые посольства открываются, чтобы «рассказывать африканским странам правду об Украине». По его словам, это решение принято из-за того, что в 2022 году многие африканские страны отказались поддерживать Украину в конфликте с Россией.

Кроме того, Киев вероятно, будет помогать своим компаниям в открытии филиалов в Африке на манер российской компании Yandex и его филиала Yango.

Также Пивоваров рассказал о том, что некоторые африканские страны выразили интерес к опыту Украины в военных действиях. Он добавил, что Киев может заниматься обучением военных специалистов, а также сотрудничать со странами континента в создании вооружений.

Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов оценил возможность размещения военной базы в республике. По его словам, эта тема остается на повестке переговоров, но предметного обсуждения этого вопроса пока не было.