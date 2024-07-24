На Западе объяснили отчаянные просьбы Зеленского усилить ПВО Украины

FR: Зеленский призвал Запад усилить ПВО Украины из-за эффективности авиабомб РФ

Из-за эффективности планирующих авиабомб Вооруженных сил России президент Украины Владимир Зеленский вынужден призвать Запад усилить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Отчаянные просьбы украинского лидера объяснили в немецком издании Frankfurter Rundschau.

«Использование планирующих авиабомб на Украине не перестает сходить с заголовков новостей. Это одна из причин, почему Украина и ее президент Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили Запад усилить ПВО [Киева]», — говорится в публикации.

В издании отметили, что дешевые и эффективные авиабомбы ВС России уже оказали значительное влияние на расстановку сил на поле боя.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео удара авиабомбы ФАБ-3000 по позициям Вооруженных сил Украины. По информации ведомства, пораженный пункт дислокации украинских военных находился в зоне ответственности северной группировки российских военных.