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10:21, 24 июля 2024Бывший СССР

На Западе объяснили отчаянные просьбы Зеленского усилить ПВО Украины

FR: Зеленский призвал Запад усилить ПВО Украины из-за эффективности авиабомб РФ

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Из-за эффективности планирующих авиабомб Вооруженных сил России президент Украины Владимир Зеленский вынужден призвать Запад усилить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Отчаянные просьбы украинского лидера объяснили в немецком издании Frankfurter Rundschau.

«Использование планирующих авиабомб на Украине не перестает сходить с заголовков новостей. Это одна из причин, почему Украина и ее президент Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили Запад усилить ПВО [Киева]», — говорится в публикации.

В издании отметили, что дешевые и эффективные авиабомбы ВС России уже оказали значительное влияние на расстановку сил на поле боя.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео удара авиабомбы ФАБ-3000 по позициям Вооруженных сил Украины. По информации ведомства, пораженный пункт дислокации украинских военных находился в зоне ответственности северной группировки российских военных.

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      Глеб Палехов
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