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16:20, 24 июля 2024Мир

На Западе заявили об уверенности европейского главкома НАТО в победе России

Журналист Боуз: главком НАТО в Европе Каволи ожидает победы России на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи ожидает, что Россия одержит победу в конфликте на Украине. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Он по сути дела признает, что российские военные победят на Украине и окажутся на границе стран НАТО», — заявил журналист.

Таким образом Боуз прокомментировал выступление европейского главкома, в котором тот предупреждает о «крупной российской проблеме» после окончания боевых действий.

В ходе этого же выступления Каволи заявил о необходимости «стремиться одерживать быструю победу» в таких конфликтах, как украинский. По его словам, затягивание боевых действий в подобных случаях приводит к непредсказуемым последствиям.

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      Елизавета Мытарева
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