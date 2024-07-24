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16:03, 24 июля 2024Наука и техника

НАСА допустило завершение работы телескопа Chandra

НАСА: работа орбитального телескопа Chandra может быть завершена

Фото: NASA / CXC / SAO / AP

Работа рентгеновского телескопа Chandra, с июля 1999 года находящегося на околоземной орбите, может быть завершена из-за отсутствия на него средств в бюджетном проекте на 2025 финансовый год. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание напоминает, что весной НАСА из-за нехватки финансирования предложило сократить бюджеты космических телескопов Chandra и Hubble. Теперь комиссия, созданная американским космическим агентством, пришла к выводу, что секвестр не допускает продолжение эксплуатации Chandra уже в 2025 финансовом году.

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В настоящее время НАСА продолжает изучать ситуацию вокруг финансирования Chandra на следующий год.

Ранее НАСА отменило намеченную на 2024 год миссию Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.

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      Иван Потапов
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