Найден способ вернуть партнеру зрелого возраста желание заниматься сексом

С возрастом желание заниматься сексом может снизиться, однако есть способы повысить упавшее либидо, заявил врач-сексолог высшей категории Сергей Тимофеев. Об этом он рассказал в интервью изданию «Омск Здесь».

Причиной нежелания заниматься сексом в зрелом возрасте может быть снижение гормонального статуса и, как следствие, падение либидо, объяснил Тимофеев. Кроме того, добавил он, даже при наличии сексуального желания может отсутствовать физическая возможность удовлетворить его, из-за чего у мужчины возникает чувство вины, и он хочет избежать связанного с этим дискомфорта. «Когда реально либидо снижается, то он не понимает, зачем ему делать лишние телодвижения, и он старается всячески от этого уходить», — уверяет сексолог.

По словам Тимофеева, в этом случае женщина может помочь партнеру избавиться от чувства вины. «Объяснить, что для нее получение удовольствия вместе с ним, например, с помощью игрушек, — это более приятная вещь, чем в одиночестве», — заключил Тимофеев.

Ранее сексолог, эксперт по отношениям Трейси Кокс перечислила сексуальные ощущения, которые втайне мечтает испытать каждый мужчина. Кокс заявила, что мужчины не меньше женщин испытывают потребность в прикосновениях, объятиях, поцелуях и сексуальных ласках.