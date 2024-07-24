Найдена исчезнувшая 126 лет назад гигантская многоножка длиной 27,5 сантиметра

На Мадагаскаре впервые за 126 лет заметили гигантскую многоножку длиной 27,5 см

На Мадагаскаре нашли многоножку длиной 27,5 сантиметра, которая не встречалась ученым в течение 126 лет. Об этом сообщает издание Charlotte Observer.

Повторное открытие было совершено во время экспедиции по мадагаскарскому региону Макира, которую отправила некоммерческая организация Re:wild. Группа специалистов пыталась отыскать представителей 30 видов, которые могли исчезнуть. В списке было три млекопитающих, три рыбы, семь пресмыкающихся, 12 насекомых и пять паукообразных.

Гигантскую многоножку обнаружила Кристина Биггс — сотрудница Re:wild, которая в этой организации отвечает за потерянные виды. Однажды утром Биггс стояла перед своей палаткой и заметила, что по ее сапогу кто-то ползет. «Я снимала ее какое-то время, поскольку думала, что это круто, — призналась она журналисту CNN. — Я даже не думала, что это и есть один из потерянных видов».

Идентифицировать многоножку помог латвийский энтомолог Дмитрий Тельнов. Оказалось, что она относится к виду Spirostreptus sculptus, открытому в 1897 году.

Лично меня больше всего удивил и порадовал тот факт, что гигантская многоножка Spirostreptus sculptus, не так уж редко встречающаяся в лесу Макира, оказалась еще одним потерянным видом, о котором было известно по единственной особи, описанной в 1897 году Дмитрий Тельнов энтомолог

Ранее сообщалось об олене редкого вида, который был замечен впервые за 29 лет. Вьетнамский оленек размером с кошку попал на камеру видеонаблюдения, установленную в лесу.

