Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:17, 24 июля 2024Из жизни

Найдена исчезнувшая 126 лет назад гигантская многоножка длиной 27,5 сантиметра

На Мадагаскаре впервые за 126 лет заметили гигантскую многоножку длиной 27,5 см

Фото: Marko König / imagebroker.com / Globallookpress.com

На Мадагаскаре нашли многоножку длиной 27,5 сантиметра, которая не встречалась ученым в течение 126 лет. Об этом сообщает издание Charlotte Observer.

Повторное открытие было совершено во время экспедиции по мадагаскарскому региону Макира, которую отправила некоммерческая организация Re:wild. Группа специалистов пыталась отыскать представителей 30 видов, которые могли исчезнуть. В списке было три млекопитающих, три рыбы, семь пресмыкающихся, 12 насекомых и пять паукообразных.

Гигантскую многоножку обнаружила Кристина Биггс — сотрудница Re:wild, которая в этой организации отвечает за потерянные виды. Однажды утром Биггс стояла перед своей палаткой и заметила, что по ее сапогу кто-то ползет. «Я снимала ее какое-то время, поскольку думала, что это круто, — призналась она журналисту CNN. — Я даже не думала, что это и есть один из потерянных видов».

Идентифицировать многоножку помог латвийский энтомолог Дмитрий Тельнов. Оказалось, что она относится к виду Spirostreptus sculptus, открытому в 1897 году.

Лично меня больше всего удивил и порадовал тот факт, что гигантская многоножка Spirostreptus sculptus, не так уж редко встречающаяся в лесу Макира, оказалась еще одним потерянным видом, о котором было известно по единственной особи, описанной в 1897 году

Дмитрий Тельнов энтомолог
Материалы по теме:
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022

Ранее сообщалось об олене редкого вида, который был замечен впервые за 29 лет. Вьетнамский оленек размером с кошку попал на камеру видеонаблюдения, установленную в лесу.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Токио выразил Москве протест из-за санкций против своих предпринимателей. Почему Япония боится ответных мер России?

      Кулеба заявил о готовности вести переговоры с Россией

      Главы МИД Китая и Украины встретились в Гуанчжоу

      Главнокомандующий ВСУ признал необходимость мобилизации для пополнения резервов

      После неудачной операции опухоль обезобразила все лицо маленького ребенка

      Российский инвестор вложит десятки миллионов рублей в переработку отходов

      На Западе объяснили отчаянные просьбы Зеленского усилить ПВО Украины

      Актриса Екатерина Шпица показала фигуру в купальнике

      Найдена исчезнувшая 126 лет назад гигантская многоножка длиной 27,5 сантиметра

      Глава Еврокомиссии захотела встретиться с премьером Британии для перезагрузки отношений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше