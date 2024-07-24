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09:27, 24 июля 2024Забота о себе

Назван популярный продукт для сохранения молодости кожи

StudyFinds: употребление моркови трижды в неделю может улучшить состояние кожи

Фото: PxHere

Употребление моркови трижды в неделю может улучшить состояние кожи и повысить иммунитет. Популярный продукт для сохранения красоты и здоровья назвало издание StudyFinds со ссылкой на недавнее исследование.

Регулярное употребление молодой моркови в качестве перекуса на десять процентов повышает уровень каротиноидов в коже, уменьшающих ее чувствительность к ультрафиолету. Это, согласно выводам ученых, позволяет дольше сохранять молодость кожи. Однако эта закономерность распространяется только на молодых людей.

Также сообщается, что высокий уровень каротиноидов снижает риск развития хронических заболеваний, а также рака и болезней сердца.

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      Вера Владзиевская
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