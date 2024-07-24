Названа дата дебатов Трампа и Харрис

ABC News: дебаты Трампа и Харрис пройдут 10 сентября

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на телеканал ABC News.

В частности, авторы материала отмечают, что Трамп не хотел дебатов на данном канале и рассчитывал, что площадкой станет консервативный Fox News. Однако он согласился на площадку идеологических оппонентов.

«Однако во время телефонной конференции с журналистами во вторник днем ​​Трамп заявил, что будет вести дебаты с Харрис независимо от того, будут ли они проходить на канале ABC, и добавил, что "на самом деле он был бы готов провести не одни дебаты"», — приводит издание слова бывшего американского лидера.

Ранее заручившийся поддержкой Республиканской партии Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Харрис или любым другим кандидатом от демократов. Он подчеркнул, что не только готов, но и хочет дискуссии с оппонентами.