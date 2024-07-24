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21:00, 24 июля 2024Экономика

Названа причина создания Китаем тайных запасов товаров

The Economist: Китай создал тайные запасы на случай победы Трампа

Фото: Randall Hill / Reuters

Китай создал тайный запас дефицитных минералов и продуктов питания на случай победы в грядущих выборах США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на собственное исследование.

В 2023 году КНР установила рекорд по импорту основных ресурсов, превысив обычные показатели на 16 процентов. В 2024 году рост не прекратился — объем импорта увеличился еще на шесть процентов.

В вопросе импорта самыми зависимыми товарами для Пекина считаются энергоносители, минералы (бокситы и кобальт), а также продукты питания. Запасаясь данными видами товаров, страна решила подготовиться к возможному ухудшению торговых отношений с США, которое наступит в случае переизбрания Трампа.

«Секретные запасы» Китая еще не достигли масштабов, необходимых для обеспечения безопасности в условиях военного конфликта», — подчеркнули в издании, добавив, что в то же время уже к концу текущего года китайские запасы пшеницы и кукурузы будут равны 51 и 67 процентам мировых запасов.

Ранее в январе-июне 2024 года Китай также купил российских удобрений на рекордные 764 миллиона долларов. В итоге рост импорта составил 20 процентов.

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      Наталья Анисеева
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