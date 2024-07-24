Нетаньяху предупредил США о последствиях прекращения войны в Газе

Нетаньяху: США ждут последствия, если Израилю не дадут защищаться

Попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран. Об этом в ходе обращения к Конгрессу заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова передает РИА Новости.

В обращении премьер вновь обвинил Международный уголовный суд (МУС) в попытке связать руки Израилю. Глава МУС Карим Хан прежде сообщил о подаче заявления о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и главы израильского министерства обороны Йоава Галанта за военные преступления, совершенные армией Израиля в секторе Газа с октября 2023 года.

«Если руки Израиля будут связаны, Америка следующая. Я вам скажу, что еще следующее: возможности демократий бороться с терроризмом будут в опасности», — заявил Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля предложил США создать военный альянс на Ближнем Востоке, аналогичный НАТО. По его мнению, это позволит эффективнее бороться с угрозой, исходящей от Ирана.