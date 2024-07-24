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22:09, 24 июля 2024Мир

Израиль предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс

Нетаньяху предложил США создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости.

Политик пояснил, что подобный блок будет направлен против «иранской угрозы». Он пояснил, что его видение Ближнего Востока частично основано на том, что после Второй мировой войны США создали «альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе».

Нетаньяху подчеркнул, что приглашение вступить в такой альянс должна получить каждая страна региона, которая нормализует отношения с Израилем.

Ранее пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла заявила, что Североатлантический альянс осуждает удары Ирана по Израилю и призывает Тегеран к сдержанности. Она указала на важность держать ситуацию на Ближнем Востоке под контролем и отметила, что НАТО следит за развитием ситуации.

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      Марина Совина
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