НАТО призвало Иран к сдержанности

НАТО осудило удары Ирана по Израилю и призвало Тегеран к сдержанности

НАТО осуждает удары Ирана по Израилю и призывает Тегеран к сдержанности, заявила пресс-секретарь Североатлантического альянса Фарах Дахлалла. Ее цитирует французское агентство AFP, пишет РИА Новости.

«Мы осуждаем ночную эскалацию со стороны Ирана, мы призываем к сдержанности и внимательно следим за развитием ситуации», — сказала она, добавив, что важно держать ситуацию на Ближнем Востоке под контролем.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Ирана заявили, что военные объекты США станут целью для атаки в случае, если Вашингтон поможет Израилю в нанесении ответного удара.