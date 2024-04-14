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10:28, 14 апреля 2024Силовые структуры

Иран назвал военные объекты США своей целью в случае помощи Израилю

IRNA: Иран заявил, что военные объекты США станут целью в случае помощи Израилю

Фото: Amir Cohen / Reuters

Военные объекты США станут целью для ударов в случае, если Вашингтон поможет Израилю в нанесении ответного удара. С таким предупреждением выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, его цитирует агентство IRNA.

«Мы передали Америке сообщение через посольство Швейцарии о том, что американские базы станут военной целью, если они будут использоваться в ходе будущих агрессивных действий сионистского режима (Израиля — прим. «Ленты.ру»)», — сказал офицер.

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