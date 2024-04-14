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10:03, 14 апреля 2024Мир

Трамп назвал слабость США причиной атаки на Израиль

Трамп: нападение на народ Израиля случилось из-за большой слабости США

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Иран атаковал Израиль из-за того, что США при администрации Джо Байдена показывают миру свою слабость. Причину случившегося назвал бывший президент страны Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания, его отрывок доступен на Youtube.

«Он [израильский народ] подвергся нападению. Это случилось, потому что мы показываем большую слабость», — убежден Трамп. Экс-глава США добавил, что после победы на выборах он сможет возродить и восстановить «американскую мощь» за рубежом. «Сегодня нас [США] считают шуткой», — отметил бывший президент страны.

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Иран в ночь на 14 апреля совершил атаку на Израиль с использованием дронов и ракет. Тегеран объяснил нападение самообороной.

Ранее экс-советник Трампа Джон Болтон заявил, что Израилю стоит подумать о возможном уничтожении иранской программы ядерного оружия после атаки Ирана.

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      Полина Кислицына
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