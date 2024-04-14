Израиль призвали подумать об уничтожении ядерной программы Ирана после атаки

Болтон: Израилю стоит подумать об уничтожении ядерной программы Ирана

Израилю стоит подумать о возможном «уничтожении иранской программы ядерного оружия» после атаки Ирана. Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон телеканалу CNN.

По его словам, данная атака стала масштабным провалом политики сдерживания со стороны Израиля и США. Болтон добавил, что ответная реакция Израиля в отношении Ирана должна быть «гораздо сильнее». «Почти наверняка на данный момент ни одна из [выпущенных Ираном] ракет не содержала ядерных боеголовок, но вы никогда не можете сказать, когда следующий обстрел, следующий залп баллистических ракет, возможно, будет включать ядерные боеголовки. Таким образом, среди многочисленных целей, которые Израилю следует рассматривать, это возможность уничтожения иранской программы ядерного оружия», — убежден экс-советник Трампа.

Болтон также выразил надежду, что президент США Джо Байден не попытается отговорить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от этого.

Иран в ночь на 14 апреля совершил атаку на Израиль с использованием ракет и дронов. Тегеран объяснил нападение самообороной. Позднее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что стране удалось успешно отразить атаку Ирана.