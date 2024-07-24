Около трети американцев назвали Байдена худшим президентом США

Опрос Marist Poll: 31 процент американцев считают Байдена худшим президентом США

Около трети опрошенных американцев считают, что президент США Джо Байден войдет в историю как один из худших лидеров страны. На это указывают результаты опроса, проведенного Marist Poll.

«31 процент американцев считает, что Байдена запомнят как одного из худших президентов США», — утверждается в публикации.

Одним из лучших президентов Байдена назвали 13 процентов респондентов. В свою очередь, 14 процентов опрошенных граждан считают, что действующий американский лидер является выдающимся президентом, чьи заслуги можно оценить выше среднего. 19 процентов от общего числа участников опроса оценили наследие Байдена ниже среднего.

23 процента респондентов сочли Байдена посредственным президентом. Что касается одобрения его деятельности, 51 процент опрошенных американцев высказались негативно о политике действующего лидера. Согласно опросу, деятельность главы государства одобряет 41 процент опрошенных американцев.

Ранее результаты опроса компаний Heartland и Rasmussen указали на то, что почти половина американцев, участвовавших в исследовании, выступают за сокращение помощи Украине.