Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 24 июля 2024Мир

Около трети американцев назвали Байдена худшим президентом США

Опрос Marist Poll: 31 процент американцев считают Байдена худшим президентом США

Фото: Yves Herman / Reuters

Около трети опрошенных американцев считают, что президент США Джо Байден войдет в историю как один из худших лидеров страны. На это указывают результаты опроса, проведенного Marist Poll.

«31 процент американцев считает, что Байдена запомнят как одного из худших президентов США», — утверждается в публикации.

Одним из лучших президентов Байдена назвали 13 процентов респондентов. В свою очередь, 14 процентов опрошенных граждан считают, что действующий американский лидер является выдающимся президентом, чьи заслуги можно оценить выше среднего. 19 процентов от общего числа участников опроса оценили наследие Байдена ниже среднего.

23 процента респондентов сочли Байдена посредственным президентом. Что касается одобрения его деятельности, 51 процент опрошенных американцев высказались негативно о политике действующего лидера. Согласно опросу, деятельность главы государства одобряет 41 процент опрошенных американцев.

Ранее результаты опроса компаний Heartland и Rasmussen указали на то, что почти половина американцев, участвовавших в исследовании, выступают за сокращение помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      Попавшим под санкции российским банкам продлят право на реорганизацию

      Посол Израиля в России сообщила о готовности к войне с Ливаном

      Один традиционно мужской вид обуви вновь станет трендом у женщин

      Посол Израиля сравнила угрозу войны с Ливаном с 85-й из 90 минут футбольного матча

      Санду обвинили во втягивании Молдавии в войну на стороне НАТО

      На Украине объяснили слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

      Прибыль второй по величине газовой компании России рухнула

      На Украине рассказали о попадании ВСУ в котел на покровском направлении

      Появились кадры авиаудара ВС России по пункту временной дислокации ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше