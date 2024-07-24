Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:58, 24 июля 2024Мир

Почти половина американцев выступила за сокращение помощи Украине

Опрос Heartland/Rasmussen: 49 % американцев выступили за сокращение помощи Киеву

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Почти половина опрошенных американцев выступили за сокращение помощи Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Rasmussen Reports и аналитического центра Heartland Institute.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 2466 американцев, 49 процентов опрошенных высказались за сокращение поддержки со стороны Вашингтона. 40 процентов респондентов также обвинили президента США Джо Байдена и его политику в росте цен в стране.

Ранее опрос агентства Reuters и компании Ipsos показал, что вице-президент Камала Харрис, чье выдвижение поддержал нынешний глава государства Джо Байден, опередила кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Из данных опроса следует, что Харрис поддержали 44 процента респондентов по сравнению с 42 процентами у Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Почему в России усомнились в искренности его слов?

      Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

      Россияне старше 55 лет чаще других стали ограничивать себя в еде

      В лунном грунте обнаружили воду

      Тело россиянина спустили с горы спустя две недели после попадания в него молнии

      В России сняли первый полнометражный фильм про снежного барса

      Россияне вызвали полицию из-за испорченного отпуска на базе отдыха

      Почти половина американцев выступила за сокращение помощи Украине

      Здоровье Байдена стало угрозой безопасности для американцев

      Россиян предупредили об участившихся кражах аккаунтов на «Госуслугах»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше