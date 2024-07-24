Почти половина американцев выступила за сокращение помощи Украине

Опрос Heartland/Rasmussen: 49 % американцев выступили за сокращение помощи Киеву

Почти половина опрошенных американцев выступили за сокращение помощи Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Rasmussen Reports и аналитического центра Heartland Institute.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 2466 американцев, 49 процентов опрошенных высказались за сокращение поддержки со стороны Вашингтона. 40 процентов респондентов также обвинили президента США Джо Байдена и его политику в росте цен в стране.

Ранее опрос агентства Reuters и компании Ipsos показал, что вице-президент Камала Харрис, чье выдвижение поддержал нынешний глава государства Джо Байден, опередила кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Из данных опроса следует, что Харрис поддержали 44 процента респондентов по сравнению с 42 процентами у Трампа.