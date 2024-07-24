Опубликованы кадры удара по командному пункту бригады ВСУ

Минобороны показало кадры удара «Искандера» по пункту бригады ВСУ

Министерство обороны России показало кадры удара ракетой тактического ракетного комплекса «Искандер» по командному пункту бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане. Видео удара опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На видео зафиксирован удар «Искандера» по командному пункту 63-й механизированной бригады ВСУ в Красном Лимане и находившейся рядом технике. Как сообщается, рядом со штабным помещением находился пункт дислокации операторов БПЛА в подчинении бригады.

«Уничтожены командный пункт 63 омбр с оперативным составом», — сообщили в Минобороны. Также были уничтожены две командно-штабные машины пункта управления беспилотниками, а также 300 FPV-дронов и 10 БПЛА самолетного типа.

Ранее экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ. Для поражения позиций украинских войск российскими военными применялись неуправляемые фугасные авиационные бомбы ФАБ-500.