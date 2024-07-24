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15:27, 24 июля 2024Бывший СССР

Опубликованы кадры удара по командному пункту бригады ВСУ

Минобороны показало кадры удара «Искандера» по пункту бригады ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Министерство обороны России показало кадры удара ракетой тактического ракетного комплекса «Искандер» по командному пункту бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане. Видео удара опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На видео зафиксирован удар «Искандера» по командному пункту 63-й механизированной бригады ВСУ в Красном Лимане и находившейся рядом технике. Как сообщается, рядом со штабным помещением находился пункт дислокации операторов БПЛА в подчинении бригады.

«Уничтожены командный пункт 63 омбр с оперативным составом», — сообщили в Минобороны. Также были уничтожены две командно-штабные машины пункта управления беспилотниками, а также 300 FPV-дронов и 10 БПЛА самолетного типа.

Ранее экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ. Для поражения позиций украинских войск российскими военными применялись неуправляемые фугасные авиационные бомбы ФАБ-500.

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      Алевтина Запольская
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