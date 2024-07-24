Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:40, 24 июля 2024Бывший СССР

Появились кадры авиаудара ВС России по пункту временной дислокации ВСУ

МО РФ: Су-34 ВС России нанесли удар ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Запад». Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что для поражения позиций украинских войск российскими военными применялись неуправляемые фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее ВС России уничтожили пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады ВСУ в Липцах Харьковской области. Отмечалось, что с помощью беспилотников на цель навели трехтонную ФАБ-3000, в зону поражения которой попали бронеавтомобиль, три пикапа и 50 украинских военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      Посол Израиля в России сообщила о готовности к войне с Ливаном

      Один традиционно мужской вид обуви вновь станет трендом у женщин

      Посол Израиля сравнила угрозу войны с Ливаном с 85-й из 90 минут футбольного матча

      Санду обвинили во втягивании Молдавии в войну на стороне НАТО

      На Украине объяснили слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

      Прибыль второй по величине газовой компании России рухнула

      На Украине рассказали о попадании ВСУ в котел на покровском направлении

      Появились кадры авиаудара ВС России по пункту временной дислокации ВСУ

      Двое россиян повторили за депутатом Госдумы и были избиты мигрантами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше