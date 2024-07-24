Появились кадры авиаудара ВС России по пункту временной дислокации ВСУ

МО РФ: Су-34 ВС России нанесли удар ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Запад». Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что для поражения позиций украинских войск российскими военными применялись неуправляемые фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее ВС России уничтожили пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады ВСУ в Липцах Харьковской области. Отмечалось, что с помощью беспилотников на цель навели трехтонную ФАБ-3000, в зону поражения которой попали бронеавтомобиль, три пикапа и 50 украинских военнослужащих.