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14:35, 22 июля 2024Бывший СССР

Россия уничтожила пункт дислокации ВСУ в Харьковской области. Дроны навели на цель трехтонную бомбу

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Липцах с помощью ФАБ-3000
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Липцах Харьковской области.

Дроны навели на цель трехтонную фугасную авиабомбу (ФАБ-3000). В зоне поражения оказались 50 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль и три пикапа.

Кадр: Минобороны России

Названы преимущества ФАБ-3000

«ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели — долговременные сооружения, углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы», — рассказал российский летчик Су-34.

По словам представителя корпорации «Ростех», при взрыве трехтонной бомбы создается ударная волна, позволяющая уничтожить, в частности, взводный опорный пункт ВСУ с земляными укреплениями открытого типа. Это возможно из-за того, что ФАБ-3000 имеют заряд взрывчатого вещества около полутора тонн.

Он также уточнил, что взрыв бомбы способен покрыть площадь, сопоставимую с 11 футбольными полями.

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19 июля 2024

Минобороны России сообщило о многотысячных потерях ВСУ за неделю

За неделю Украина лишилась 13 075 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Наибольшие потери были понесены в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Запад» и «Юг» — 7850 человек. 5225 военнослужащих ВСУ потеряли в зоне контроля подразделений группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Кроме того, российским войскам за неделю удалось сбить три самолета МиГ-29, восемь американских ракет ATACMS, десять французских управляемых авиабомб Hammer, а также уничтожить десять безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

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      Александра Д Борисова
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