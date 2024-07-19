Стало известно о многотысячных потерях ВСУ за неделю

Минобороны России: ВСУ за неделю потеряли 13 075 военнослужащих в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли 13 075 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери украинская армия понесла в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Запад» и «Юг» — 7850 человек.

Из брифинга оборонного ведомства следует, что еще 5225 военнослужащих ВСУ лишились в зоне контроля подразделений группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Помимо того, российским войскам за неделю удалось сбить тир самолета МиГ-29, восемь американских ракет ATACMS, десять французских управляемых авиабомб Hammer, а также уничтожить десять безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

В министерстве также отметили, что 13-го по 19-е июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли 11 групповых ударов по украинским объектам в зоне проведения спецоперации.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч человек. По его оценке, за все время попыток высадки на левый берег Киев задействовал более 10 тысяч солдат.