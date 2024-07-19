Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 19 июля 2024Россия

Стало известно о многотысячных потерях ВСУ за неделю

Минобороны России: ВСУ за неделю потеряли 13 075 военнослужащих в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли 13 075 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери украинская армия понесла в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Запад» и «Юг» — 7850 человек.

Из брифинга оборонного ведомства следует, что еще 5225 военнослужащих ВСУ лишились в зоне контроля подразделений группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Материалы по теме:
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Помимо того, российским войскам за неделю удалось сбить тир самолета МиГ-29, восемь американских ракет ATACMS, десять французских управляемых авиабомб Hammer, а также уничтожить десять безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

В министерстве также отметили, что 13-го по 19-е июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли 11 групповых ударов по украинским объектам в зоне проведения спецоперации.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч человек. По его оценке, за все время попыток высадки на левый берег Киев задействовал более 10 тысяч солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет с иностранцами случайно оказался в Сибири вместо США. Что происходит с пассажирами лайнера?

      Украинцам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр

      Врач перечислил обязательные для мужчин старше 45 лет анализы

      Россиян предупредили об обязательной мере после смены номера телефона

      В Петербурге суд посадил лидера скинхедов Чибиса за фото его тату со свастикой

      Наряд Анны Семенович на видео с танцем описали в сети словом «колхоз»

      На Украине захотели вернуть переход с зимнего на летнее время

      Лариса Долина высказалась об идее дресс-кода для звезд

      На Украине назвали уклонением отказ от военной службы по религиозным причинам

      Двупалый ленивец родился в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше