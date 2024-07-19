Командование ВСУ эвакуирует бойцов из приграничных районов Харьковской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает основные силы из приграничных районов Харьковской области. Об эвакуации украинских солдат стало известно из сообщения жителя подконтрольной ВСУ территории региона.

На харьковском направлении ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол к селу Гроховатка житель подконтрольной ВСУ территории Харьковской области

При этом, по словам собеседника, пожелавшего остаться анонимным, первыми линию соприкосновения покинули сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Местный житель также добавил, что всех, кого насильно подселяли к нему в дом, уже нет в живых.

Владимир Зеленский Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Зеленский ранее оценил положение ВСУ на харьковском направлении

В мае президент Украины. Владимир Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области очень серьезной для ВСУ и подчеркнул, что Киев не может позволить себе потерю города. При этом он допустил, что Вооруженные силы России могут взять Харьков под свой контроль при одном условии.

Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков Владимир Зеленский президент Украины

Тем временем в России сочли глупостью слова Зеленского о том, что два американских зенитных ракетных комплекса Patriot изменят ситуацию на поле боя и остановят наступление Российской армии. Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук указал, что Харьков большой город и, чтобы его прикрыть, нужно по меньшей мере семь систем Patriot.

Украинский лидер также провел заседание с генералами в Харькове на фоне наступления российской стороны. Политик заявил, что Киев будет усиливать находящиеся в нем подразделения. В сложившийся в регионе ситуации Зеленский обвинил весь мир.

На это заявление Зеленского отреагировал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор призвал украинского президента не удивляться ситуации вокруг Харькова и указал, что «всю эту кашу заварил Киев».

Россия ведет успешное наступление под Харьковом

1 июля Министерство обороны сообщило о взятии под контроль очередного населенного пункта — армия России заняла село Степовая Новоселовка в Харьковской области. Это, подчеркнули в российском оборонном ведомстве, позволило российским военным занять более выгодные позиции на данном участке линии боевого соприкосновения.

Тем временем военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук разъяснил текущую тактику армии России в Харьковской области. Он опроверг информацию о том, что наступление в Харьковской области остановилось, и добавил, что оно приостановилось для обеспечения безопасности военнослужащих и уничтожения резервов противника. По его мнению, данная задержка не является критичной.

Фото: Anna Voitenko / Reuters

О том, что Российская армия, уже в мае ведущая бои всего в двух десятках километрах от города, успешно наступает на харьковском направлении признавали и на Западе. Так, генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер отмечал, что ситуация в районе города свидетельствует о том, что Вооруженные силы России успешно продвигаются на всех участках фронта. «Русские одерживают верх», — резюмировал он, подчеркивая наличие имеющихся у ВСУ проблем.

При этом сообщалось, что в случае взятия Харькова под контроль Российской армией, Украина может пойти на затопление города. Такое развитие событий допустил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Он заявил, что, по имеющейся у него информации, Киев рассматривает вариант подрыва двух дамб и затопления части Харьковской области, включая сам город, в случае успешного продвижения российских войск.