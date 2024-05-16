В России ответили на слова Зеленского о вине всего мира в ситуации в Харькове

Сенатор Карасин призвал Зеленского не удивляться ситуации вокруг Харькова

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил весь мир в сложившейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуации в Харьковской области. В беседе с «Лентой.ру» сенатор отметил, что «всю эту кашу заварил Киев».

«Я думаю, что на это могли бы аргументировано господину Зеленскому ответить жители ДНР, ЛНР, Брянской области, да и всей России. Поэтому господин Зеленский в данном случае удивляться не должен», — заявил Карасин.

Ранее Зеленский заявил, что в сложившейся в Харьковской области ситуации виноват весь мир. Он также сообщил, что Украина может потерять Харьков, если не получит еще две системы противовоздушной обороны Patriot. По словам украинского лидера, ситуация в Харьковской области очень серьезная для Украины и страна не может себе позволить потерять город.

В четверг, 16 мая, Зеленский провел заседание Ставки в Харькове. Политик признал, что харьковское направление остается крайне сложным для ВСУ, и отметил, что Киев будет усиливать находящиеся на нем подразделения.