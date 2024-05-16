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16:55, 16 мая 2024Бывший СССР

Зеленский обвинил весь мир в ситуации в Харьковской области

Зеленский: в ситуации в Харьковской области виноват весь мир

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

В сложившейся в Харьковской области ситуации виноват весь мир. В происходящем в Харькове другие страны обвинил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«Это вина всего мира. (...) Но теперь мир может помочь», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, виноваты ли США в том, что происходит в Харькове.

Зеленский также заявил, что Украина может потерять Харьков, если не получит еще две системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, ситуация в Харьковской области очень серьезная для Украины и страна не может себе позволить потерять город.

Кроме того, украинский лидер заявил, что выделенные Вашингтоном Киеву деньги не попадают на Украину, а сразу возвращаются в экономику США. По его словам, эти деньги тратятся на американские заводы, создавая американские рабочие места.

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      Александр Курбатов
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